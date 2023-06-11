Transparan giyen Ajda Pekkan barbie tarzıyla büyüledi! Kimse gözünü alamadı

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşamki Kuruçeşme konseriyle magazin gündemindeki yerini aldı. 77 yaşında olan Süperstar, dinç fiziği ve transparan sahne kostümüyle göz doldurdu.

Ajda Pekkan, konser takvimine dün akşam bir yenisini ekledi. Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Pekkan, performansı ve kostümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Pembe transparan bir elbise tercih eden Pekkan, elbisesinin üzerine yine pembe bir ceket giyerek beğenilen sahne tarzlarına bir yenisini ekledi.

Kıyafetiyle Barbie'ye benzetilen Ajda Pekkan, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Usta sanatçı dizlerine kadar transparan olan kıyafetin kalça bölgesi taşlı, dizden aşağısı ise tül şeklinde bir elbise giydi.

Pekkan'ın tarzını gören kullanıcılar 'Bir insan hep mi şık olur', 'Sahnesi ayrı kıyafetleri ayrı güzel', 'Bu yaşta bu zarafet' gibi yorumlarda bulundular.





