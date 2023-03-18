Transparan giyen Aleyna Çalışkan dekolteli poz verdi

Survivor eski sezon yarışmacılarından biri olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziği ile yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çalışkan’ın dekolteli paylaşımları bakana bir daha baktırdı.



Çalışkan’ın fotoğrafına takipçileri “Her yana kaydırdığımda daha da aşık oldum”, “Fotoğraflar çok iyi”, “Aşık oldum” yorumlarında bulundular.

1998 doğumlu olan Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.

Profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen Çalışkan'ın fitness alanında Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.





