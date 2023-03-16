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Transparan giyen Aleyna Çalışkan dekoltesinin her detayını paylaştı

16.03.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eski sezon yarışmacılarından biri olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziği ile yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çalışkan’ın dekolteli paylaşımları bakana bir daha baktırdı.

Transparan giyen Aleyna Çalışkan dekoltesinin her detayını paylaştı

Survivor 2021 sezonunda yarışan Aleyna Çalışkan yarıştığı dönemde dikkat çeken isimlerden biriydi. Güzelliği ile mest eden Çalışkan sosyal medya hesabından dekolteli paylaşımlarını peş peşe paylaştı.

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Çalışkan’ın fotoğrafına takipçileri “Her yana kaydırdığımda daha da aşık oldum”, “Fotoğraflar çok iyi”, “Aşık oldum” yorumlarında bulundular.

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1998 doğumlu olan Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.

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Profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen Çalışkan fitness alanında da Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

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survivor Aleyna Çalışkan sosyal medya

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