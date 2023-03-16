Transparan giyen Aleyna Çalışkan dekoltesinin her detayını paylaştı

Survivor 2021 sezonunda yarışan Aleyna Çalışkan yarıştığı dönemde dikkat çeken isimlerden biriydi. Güzelliği ile mest eden Çalışkan sosyal medya hesabından dekolteli paylaşımlarını peş peşe paylaştı.

Çalışkan’ın fotoğrafına takipçileri “Her yana kaydırdığımda daha da aşık oldum”, “Fotoğraflar çok iyi”, “Aşık oldum” yorumlarında bulundular.

1998 doğumlu olan Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.

Profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen Çalışkan fitness alanında da Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.





