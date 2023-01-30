MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

30.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde pembe jartiyerli pozunu paylaşan dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu defa transparan şortuyla bakana bir daha baktırdı.

Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Bella Hadid, cesur stiliyle de adından söz ettiriyor. Güzel model bu defa transparan stiliyle nefes kesti.

Siyah straplez bir parça tercih eden Bella Hadid, dekoltesinin her detayını paylaştı.

Bella Hadid transparan şortuyla poz verdi! Dekoltesinin her detayını paylaştı

Şeffaf bir şort giyen Bella Hadid iç çamaşırını gizlemedi.

Bella Hadid transparan şortuyla poz verdi! Dekoltesinin her detayını paylaştı

Hadid'in paylaşımına kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi. Hadid'i beğenenler arasında Didem Soydan ve Duygu Özaslan gibi Türk isimler de vardı.

Bella Hadid transparan şortuyla poz verdi! Dekoltesinin her detayını paylaştı

Filidtin kökenli bir ailenin kızı olan Bella Hadid, ABD'de doğup büyüdü.

Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

Henüz küçük yaşlarda şöhretle tanışan yıldızın dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla mest eden Bella Hadid'in Instagram'da 57 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O not olay oldu! Eski aşkları akla geldi... "Sizin hasta olduklarınızı..."O not olay oldu! Eski aşkları akla geldi... "Sizin hasta olduklarınızı..."
2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor
Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model ele

En Çok Okunan Haberler

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.