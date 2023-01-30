Transparan giyen Bella Hadid dekoltesinin her detayını paylaştı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Bella Hadid, cesur stiliyle de adından söz ettiriyor. Güzel model bu defa transparan stiliyle nefes kesti.

Siyah straplez bir parça tercih eden Bella Hadid, dekoltesinin her detayını paylaştı.

Şeffaf bir şort giyen Bella Hadid iç çamaşırını gizlemedi.

Hadid'in paylaşımına kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi. Hadid'i beğenenler arasında Didem Soydan ve Duygu Özaslan gibi Türk isimler de vardı.

Filidtin kökenli bir ailenin kızı olan Bella Hadid, ABD'de doğup büyüdü.

Henüz küçük yaşlarda şöhretle tanışan yıldızın dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla mest eden Bella Hadid'in Instagram'da 57 milyondan fazla takipçisi mevcut.



