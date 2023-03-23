Transparan giyen Emily Ratajkowski yatak pozlarıyla nefes kesti

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi ve yatak pozlarıyla olay oldu.

Transparan giyen Emrata sere serpe uzandı. Ünlü ismin bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Takipçileri; 'Kısa saç neden bu kar çok yakışıyor', 'Çok güzelsin', 'Harikasın' gibi yorumlarda bulundular.

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi.

İngiltere'de doğan Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında ilk filmi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı.

Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.





