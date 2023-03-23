MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Emily Ratajkowski yatak pozlarıyla nefes kesti

Transparan giyen Emily Ratajkowski yatak pozlarıyla nefes kesti

23.03.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi kadınları arasında anılan model ve oyuncu Emily Ratajkowski cesur tarzı ve iddiaları pozları ile sık sık gündeme geliyor. Emily Ratajkowski yine sınır tanımadı ve yatak pozları ile sosyal medyayı salladı.

Transparan giyen Emily Ratajkowski yatak pozlarıyla nefes kesti

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi ve yatak pozlarıyla olay oldu.

Transparan giyen Emrata sere serpe uzandı. Ünlü ismin bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Emily Ratajkowski 1

Takipçileri; 'Kısa saç neden bu kar çok yakışıyor', 'Çok güzelsin', 'Harikasın' gibi yorumlarda bulundular.

Emily Ratajkowski 3

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi.

Emily Ratajkowski 4

İngiltere'de doğan Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında ilk filmi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Emily Ratajkowski 5

Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı.

Emily Ratajkowski 6

Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski 9

Emily Ratajkowski 8

Emily Ratajkowski 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"
Sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdıSütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdı
Süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...Süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Model karakteri kadınları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti!

Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti!

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa...

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa...

Altın fiyatları için ikinci eşik

Altın fiyatları için ikinci eşik

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.