Transparan giyen Nesrin Cavadzade göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Yasak Elma, Üç Kuruş, Bizim Hikaye gibi başarılı yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade oyunculuğu kadar güzelliği ile de beğeni topluyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken Cavadzade göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

Transparan ve taşlı bir kıyafet tercih eden ünlü isme sosyal medyada "Sana parlamak yakışır", "En şık ve en güzel oyuncu", "Güzeller güzeli" yorumları yapıldı.

40 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı yapımlar arasında Bizim Hikaye, Al Yazmalım, Yersiz Yurtsuz ve Küçük Ağa da bulunuyor.

Ünlü isim Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle büyük beğeni topladı.

Cavadzade Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.