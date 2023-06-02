Transparan giyen Pınar Deniz dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz şimdi de Disney Plus'ın orijinal yapımı Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterine hayat veriyor. Oyunculuğuyla çok beğenilen ünlü isim sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu yeni karakterinin iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı. Adeta beğeni yağdı.

Pınar Deniz transparan siyah derin dekolteli bir elbise giyip cesur pozlarını peş peşe paylaştı.

'Yasemin Derin?' notunu düşen ünlü oyuncunun bu pozlarına binlerce yorum yapıldı. Takipçileri; 'Harika bir dizi olmuş', 'En iyi karakter', 'Şu güzelliğe bak' gibi yorumlar yaptılar.

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı.



