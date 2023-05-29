Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Seyahat severler için heyecan verici bir haberimiz var. Pierre Cardin, United Colors of Benetton ve Biggdesign markalarının sırt çantalarında ve valizlerinde muhteşem indirimler başladı. Artık seyahatlerinizde tarzınızı konuşturmak için bütçenizi zorlamak zorunda değilsiniz. İster iş gezilerinde şıklığınızla fark yaratın, isterseniz tatilinize renk katın, bu indirimlerle istediğiniz ürünlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. %70'e varan indirimlerle dolu bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!
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