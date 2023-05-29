Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Seyahat severler için heyecan verici bir haberimiz var. Pierre Cardin, United Colors of Benetton ve Biggdesign markalarının sırt çantalarında ve valizlerinde muhteşem indirimler başladı. Artık seyahatlerinizde tarzınızı konuşturmak için bütçenizi zorlamak zorunda değilsiniz. İster iş gezilerinde şıklığınızla fark yaratın, isterseniz tatilinize renk katın, bu indirimlerle istediğiniz ürünlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. %70'e varan indirimlerle dolu bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

1. Pierre Cardin Erkek 01PC001180-S Evrak Çantası, Siyah

2. United Colors of Benetton 14BNT2100 Valiz

Biggdesign Küçük Boy 20 '' Valiz

3. Pierre Cardin 04PC1501-01-S Valiz, 70cm, Büyük Boy, Siyah

4. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

5. Pierre Cardin Unisex 04PC8080-03-S Trolley Valiz, Kabin Boy, 50cm, Siyah

6. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200-02-SX Valiz, Orta Boy, 60cm, Saks

7. Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F S Sırt Çantası, Siyah

8. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200-03-S Valiz, Kabin Boy, 50cm, Siyah

9. United Colors of Benetton Unisex 14BNT900-MKY ANT Valiz, Tek Boy, Antrasit

10. Pierre Cardin 04PC1200-03-TK Valiz, 50cm, Kabin Boy, Turkuaz

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

İndirimdeki diğer valizleri görmek için buraya tıklayın.

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