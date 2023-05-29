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Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

28.05.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatlerinizi renklendirecek, kombinlerinizi tamamlayacak birbirinden kaliteli sırt çantaları, valizler ve bilgisayar çantalarında %70'e varan indirimler başladı. Pierre Cardin, United Colors of Benetton ve Biggdesign marka çantaları keşfetmek için acele edin. İndirimdeki modelleri sizin için seçtik. İşte detaylar!

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Seyahat severler için heyecan verici bir haberimiz var. Pierre Cardin, United Colors of Benetton ve Biggdesign markalarının sırt çantalarında ve valizlerinde muhteşem indirimler başladı. Artık seyahatlerinizde tarzınızı konuşturmak için bütçenizi zorlamak zorunda değilsiniz. İster iş gezilerinde şıklığınızla fark yaratın, isterseniz tatilinize renk katın, bu indirimlerle istediğiniz ürünlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. %70'e varan indirimlerle dolu bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

1. Pierre Cardin Erkek 01PC001180-S Evrak Çantası, Siyah

Adsız tasarım - 2023-05-28T230601.279

Ürünü İncele

2. United Colors of Benetton 14BNT2100 Valiz

Adsız tasarım - 2023-05-28T225621.235

Ürünü İncele

Biggdesign Küçük Boy 20 '' Valiz

Adsız tasarım - 2023-05-28T234418.242

Ürünü İncele

3. Pierre Cardin 04PC1501-01-S Valiz, 70cm, Büyük Boy, Siyah

Adsız tasarım - 2023-05-28T225753.388

Ürünü İncele

4. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

Adsız tasarım - 2023-05-28T225913.248

Ürünü İncele

5. Pierre Cardin Unisex 04PC8080-03-S Trolley Valiz, Kabin Boy, 50cm, Siyah

Adsız tasarım - 2023-05-28T230112.241

Ürünü İncele

6. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200-02-SX Valiz, Orta Boy, 60cm, Saks

Adsız tasarım - 2023-05-28T225150.262

Ürünü İncele

7. Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F S Sırt Çantası, Siyah

Adsız tasarım - 2023-05-28T230658.255

Ürünü İncele

8. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200-03-S Valiz, Kabin Boy, 50cm, Siyah

Adsız tasarım - 2023-05-28T225410.239

Ürünü İncele

9. United Colors of Benetton Unisex 14BNT900-MKY ANT Valiz, Tek Boy, Antrasit

Adsız tasarım - 2023-05-28T230004.573

Ürünü İncele

10. Pierre Cardin 04PC1200-03-TK Valiz, 50cm, Kabin Boy, Turkuaz

Adsız tasarım - 2023-05-28T231219.212

Ürünü İncele

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

İndirimdeki diğer valizleri görmek için buraya tıklayın.

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