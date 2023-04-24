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Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

23.04.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tommy Hilfiger, Camper, Calvin Klein, Puma ve dahası... Moda dünyasının dev markalarının en sevilen ürünlerine %60'a varan indirimlerle sahip olmaya ne dersiniz? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse ayakkabıdan çantaya, spor giyimden klasik giyime son moda trendlerini keşfedip üstelik bu ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak için acele edin. İşte detaylar!

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Yaz sezonu yaklaşırken gardıroplarımızı yenileme zamanı da geldi! Ancak güncel moda trendlerini takip ederken bütçemizi de düşünmek zorundayız. Mağazalardaki yüksek fiyatlar gözünüzü korkutuyorsa, en ünlü markaların en kaliteli ürünlerindeki internete özel %60'a varan indirim fırsatlarına mutlaka bir göz atmalısınız. Sizin için Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü moda markalarındaki indirimleri derledik. Hemen şimdi keşfedin ve yaz sezonuna şık ve trendy bir giriş yapın!

1. Camper ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

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2. Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

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3. Tommy Hilfiger ve Calvin Klein giyim ürünlerinde 1000 TL'ye varan indirim

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4. Ünlü markaların erkek iç giyim ürünlerinde %50'ye varan indirim

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5. WWF Market sweatshirt modellerinde fırsat

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6. Puma erkek giyim ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat

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7. Under Amour spor giyimde %60'a varan indirim

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