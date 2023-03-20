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Transparan giyen Sabrina Carpenter dekoltesinin her detayını paylaştı

19.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter katıldığı bir davetten fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Kasığına kadar transparan giyen Carpenter iddialı pozları ile takipçilerini adeta büyüledi.

Transparan giyen Sabrina Carpenter dekoltesinin her detayını paylaştı

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Sabrina Carpenter cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde kendisi gibi şarkıcı olan Shawn Mendes ile aşk yaşadığı iddia edilen Carpenter transparan elbisesi ile poz verdi. Ünlü isim iddialı tarzı ile dikkat çekti.

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23 yaşındaki güzel oyuncunun art arda paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

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Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter, Goodwin Games'de Chloe Goodwin'in gençliğine ve Disney Channel'ın Girl Meets World dizisinde Maya Hart rolüne hayat verdi.

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Alan Walker ve Farruko ile çıkardığı On My Way şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ünlü isim 504 milyon izlenmeye ulaştı.

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Why, Sue Me, Hands şarkıları da çok sevilen Sabrina Carpenter’in Thumbs isimli parçası 233 milyon izlenme yakaladı.

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Work It adlı filmde de rol alan Carpenter, bu film için Let Me Move You adlı bir şarkı yaptı.

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Ünlü ismin Instagram hesabında 28,9 milyon takipçisi bulunuyor.

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