Transparan giyen Sabrina Carpenter sadece göğüs ucunu kapattı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter katıldığı bir davetten fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Kasığına kadar transparan giyen Carpenter iddialı pozları ile takipçilerini adeta büyüledi.

23 yaşındaki güzel oyuncunun art arda paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter Goodwin Games'de Chloe Goodwin'in gençliğine ve Disney Channel'ın Girl Meets World dizisinde Maya Hart rolüne hayat verdi.

Alan Walker ve Farruko ile çıkardığı On My Way şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ünlü isim 504 milyon izlenmeye ulaştı.

Why, Sue Me, Hands şarkıları da çok sevilen Sabrina Carpenter’in Thumbs isimli parçası 233 milyon izlenme yakaladı.

Work It adlı filmde de rol alan Carpenter, bu film için Let Me Move You adlı bir şarkı yaptı.

Ünlü ismin Instagram hesabında 28,9 milyon takipçisi bulunuyor.