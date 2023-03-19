MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Sabrina Carpenter sadece göğüs ucunu kapattı

Transparan giyen Sabrina Carpenter sadece göğüs ucunu kapattı

19.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Sabrina Carpenter cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde adı kendisi gibi şarkıcı olan Shawn Mendes ile aşk iddialarına karışan Carpenter transparan elbisesi ile poz verdi. Ünlü isim iddialı tarzı ile dikkat çekti.

Transparan giyen Sabrina Carpenter sadece göğüs ucunu kapattı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter katıldığı bir davetten fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Kasığına kadar transparan giyen Carpenter iddialı pozları ile takipçilerini adeta büyüledi.

transparan

23 yaşındaki güzel oyuncunun art arda paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

sabrina

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter Goodwin Games'de Chloe Goodwin'in gençliğine ve Disney Channel'ın Girl Meets World dizisinde Maya Hart rolüne hayat verdi.

sabrina2

Alan Walker ve Farruko ile çıkardığı On My Way şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ünlü isim 504 milyon izlenmeye ulaştı.

sabrina-carpenter-transparan

Why, Sue Me, Hands şarkıları da çok sevilen Sabrina Carpenter’in Thumbs isimli parçası 233 milyon izlenme yakaladı.

sson

Work It adlı filmde de rol alan Carpenter, bu film için Let Me Move You adlı bir şarkı yaptı.

sson1

Ünlü ismin Instagram hesabında 28,9 milyon takipçisi bulunuyor.

carpenter


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzeller güzeli eski aşkı görenleri şaşırttı!Güzeller güzeli eski aşkı görenleri şaşırttı!
Olaylı şekilde ayrılmıştı! Yerine gelecek isim...Olaylı şekilde ayrılmıştı! Yerine gelecek isim...
Transparan giyip kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için çabaladıTransparan giyip kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için çabaladı
Anahtar Kelimeler:
Sabrina Carpenter Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.