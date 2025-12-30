Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan sessiz sedasız evlendi!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Yiğit Dikmen özel hayatıyla gündeme geldi.

Dikmen bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Elif Tezcan ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Aile yakınlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

İkili, sevenlerine güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."

Sürpriz paylaşım sonrası Dikmen ve Tezcan'a takipçilerinden çok sayıda tebrikler ve mutluluklar mesajı geldi.