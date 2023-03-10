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  4. Transparan tulumuyla poz verip kilosunu açıkladı! Selin Ciğerci'den "Genç kız gibi hareketler" yorumuna yanıt

Transparan tulumuyla poz verip kilosunu açıkladı! Selin Ciğerci'den "Genç kız gibi hareketler" yorumuna yanıt

10.03.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce taşıyıcı annelik yoluyla anne olan Selin Ciğerci vücudunu saran transparan tulumuyla pozlar verdi. Selin Ciğerci 56 kilo olduğunu söyledi. Cinsiyet değiştiren ünlü fenomene "Genç kız gibi hareketler" yorumu gelince bakın bu yoruma ne yanıt verdi.

Transparan tulumuyla poz verip kilosunu açıkladı! Selin Ciğerci'den "Genç kız gibi hareketler" yorumuna yanıt

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki evlilik geçirip boşanan Selin Ciğerci son dönemde kendini spora verdi.

Hem estetik dokunuşlarla hem de sporlar bambaşka bir görünüme kavuşan fenomen ve iş insanı kısa süre önce de hayalini gerçekleştirdi ve anne oldu.

Taşıyıcı anne aracılığıyla bir kızı olan Selin Ciğerci son paylaşımıyla dikkat çekti. Siyah vücudunu saran transparan tulumuyla pozlar veren fenomen bu anları "Bu arada 56 kilo oldum" notuyla paylaştı.

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YAŞ POLEMİĞİ

Bazı takipçilerinden eleştiri alan Ciğerci'ye bir takipçisi de "Seni severim ama 40 yaşına geldin farkında mısın? 25 yaşında genç kız gibi hareketler gözükmeler" eleştirisinde bulundu.

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Selin Ciğerci ise bunun üzerine "İltifat olarak kabul ediyorum 40 benim kimlik yaşım ayrıca 38 yaşındayım 40 yaşında 23 gibi gözükürüm ben" dedi.

Ekran Alıntısı

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