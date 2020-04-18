Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti

TFF 1’inci Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve liglerin yeniden oynanmaya başlamasının ardından kritik 6 maça çıkacak Bursaspor, önceki sezonlarına kıyasla bu sezon kadrosuna kattığı kiralık oyuncularda başarı sağladı. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan Tayfur Bingöl’ü , Demir Grup Sivasspor’dan da Abdou Razack Traore’yi kiralayan Bursa temsilcisi, her iki oyuncusundan da kısa süreçte önemli verim aldı.

TRAORE, FORMUNU KORUDU

31 yaşındaki deneyimli oyuncu Traore, yeşil beyazlı takıma gelişinin ardından 9 lig maçında forma giydi. Bu süreçte 3 gol atıp, 3 de asist yapan Burkina Fasolu oyuncu, takımına verdiği katkı ile kalitesini gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor’da da benzer bir görüntü çizen Traore, burada da 4’ü Ziraat Türkiye Kupası, 9’u Süper Lig olmak üzere toplam 14 maçta 2 gol ve 2 asiste imza attı. Bu sezonun genelinde Traore’nin, 22 maçta 5 golü ve 5 asisti bulunuyor.

ÜST ÜSTE SAHNEDE

Bursaspor forması ile ikinci maçında Osmanlıspor deplasmanında forma giyen ve gol sevinci yaşayan deneyimli oyuncu, hemen akabinde Adana Demirspor ile iç sahada oynanan maçta da fileleri havalandırdı. Sonraki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında asist yapan Traore, böylelikle üst üste 3 maçta takımının attığı gollere katkıda bulundu. Sonraki 3 maçı ise boş geçen tecrübeli oyuncu, Balıkesirspor deplasmanında birer gol ve asist ile galibiyete katkıda bulunurken, son oynanan Boluspor maçında da asistiyle göz doldurdu.