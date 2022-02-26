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TRAVELEXPO Ankara 5'inci kez turizm elçilerini ağırlayacak

26.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRAVELEXPO Ankara 5'inci kez turizm elçilerini ağırlayacak

TRAVELEXPO Ankara, 3-6 Mart'ta ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ATİS Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından 2016'den itibaren 4 kez düzenlenen fuar, 2020 ve 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle düzenlenememişti.

TRAVELEXPO Ankara, bu yıl, 3-6 Mart tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde Atrium, Truva, Zelve hollerinde yapılacak.

Fuarda, 15'in üzerinde ülkeden gelecek 50 sektör profesyoneli ile şirketler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Sağlık turizmi özel bölümünde akredite hastaneler, klinikler ve acentelerin yanı sıra Başkent ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin tüm bileşenleriyle geniş bir katılım sağlayacak.

7 ülkeden 20 tur operatörünün misafir edileceği organizasyonda, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile "2. Kültürel Miras Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Zirvesi" düzenlenecek.

İran'ın kardeş ülke, Trabzon'un ise kardeş kent olarak belirlendiği fuarda 15 ülke, 40'ın üzerinde destinasyon, 200'ün üzerinde katılımcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atis Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, fuar sayesinde, Türkiye başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılabileceğini belirterek, fuarda kültür, sağlık ve kamp-karavan turizmi gibi özel bölümlerin de yer alacağını ifade etti.

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