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Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın başlıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

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