Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray'da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..."

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten basın mensuplarına iftar daveti geldi. İftar da konuşan Özbek sürpriz açıklamalara imza attı. İşte detaylar...

"BİZE ÇOK HARCAMA YAPIYORSUNUZ DİYENLERE SÖYLÜYORUM..."

"UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalan takımlar arasında bir kadro değerlendirmesi yaptı. 1.3 milyar Euro ile Real Madrid 16 takım arasında birinci. Galatasaray ise 330 milyon ile 15. sırada. Bize çok harcama yapıyorsunuz diyenlere söylüyorum bunu." dedi.

"HACIOSMANOĞLU İLE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Dursun Özbek: "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF’nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."

"YÜZYILIN PROJESİ!"

"Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar.

Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek. İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum."

OSIMHEN'İN TRANSFERİNE DAİR KONUŞTU!

"Osimhen'i 75 milyon Euro'ya alacağımıza kimse inanmıyordu. Ama ben inandım. Yıllık 15 milyon maaşı var. 6 milyon Euro da reklam ve sponsorluk geliri elde ediyor."

"OKAN BURUK; UZUN YILLAR..."

"Biz yönetim olarak Okan Buruk’un her zaman arkasındayız ve kendisini destekliyoruz. Galatasaray’a şu anda verdiği hizmetten son derece memnunuz. İnşallah uzun yıllar daha Galatasaray’a hizmet etmeye devam eder. Kendisi Galatasaray’ın çocuğudur, kulübün içinden yetişmiştir ve son derece başarılı bir teknik direktördür."