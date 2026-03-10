SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray'da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi basın mensuplarına iftar yemeği verdi. Yemekte konuşan Özbek, sarı-kırmızılıların çok fazla harcama yaptığı eleştirilerine karşı çıkarken, yüzyılın projesi olarak değerlendirdiği Aslantepe projesini detaylandırdı...

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray'da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..."
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten basın mensuplarına iftar daveti geldi. İftar da konuşan Özbek sürpriz açıklamalara imza attı. İşte detaylar...

"BİZE ÇOK HARCAMA YAPIYORSUNUZ DİYENLERE SÖYLÜYORUM..."

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 1

"UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalan takımlar arasında bir kadro değerlendirmesi yaptı. 1.3 milyar Euro ile Real Madrid 16 takım arasında birinci. Galatasaray ise 330 milyon ile 15. sırada. Bize çok harcama yapıyorsunuz diyenlere söylüyorum bunu." dedi.

"HACIOSMANOĞLU İLE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 2

Dursun Özbek: "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF’nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."

"YÜZYILIN PROJESİ!"

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 3

"Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar.

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 4

Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek. İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum."

OSIMHEN'İN TRANSFERİNE DAİR KONUŞTU!

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 5

"Osimhen'i 75 milyon Euro'ya alacağımıza kimse inanmıyordu. Ama ben inandım. Yıllık 15 milyon maaşı var. 6 milyon Euro da reklam ve sponsorluk geliri elde ediyor."

"OKAN BURUK; UZUN YILLAR..."

Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Galatasaray da 100 yılın projesi: Nisan ayında başlıyor..." 6

"Biz yönetim olarak Okan Buruk’un her zaman arkasındayız ve kendisini destekliyoruz. Galatasaray’a şu anda verdiği hizmetten son derece memnunuz. İnşallah uzun yıllar daha Galatasaray’a hizmet etmeye devam eder. Kendisi Galatasaray’ın çocuğudur, kulübün içinden yetişmiştir ve son derece başarılı bir teknik direktördür."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Liverpool Liverpool

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35 hafta programları açıklandı.Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35 hafta programları açıklandı.
Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli paylaşım! Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli paylaşım!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Dursun Özbek iftar galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.