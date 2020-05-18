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Trendyol "İş Ortağı Buluşmaları"nı sanal ortama taşıdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Son 1 ayda 7 online buluşma gerçekleştiren platform, Online İş Ortağı Buluşmaları ile 2 binin üzerinde iş ortağına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine, büyütmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olmak amacıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştığı İş Ortağım Buluşmaları'nı sanal ortama taşıdı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, ilk Online İş Ortağı Buluşmaları'nı 10 Nisan'da başlatan platform, son 1 ayda 7 online buluşma gerçekleştirdi. Platform, her hafta cuma günü gerçekleştirdiği Online İş Ortağı Buluşmaları ile 2 binin üzerinde iş ortağına ulaştı.

4 Nisan'da başlattığı KOBİ Destek Paketi ile pazar yerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağına toplam 80 milyon liralık finansman, pazarlama ve eğitim desteğini sunan Trendyol, hem bilgi paylaştığı hem de KOBİ'lerin sorularını yanıtladığı haftalık online konferanslara da devam ediyor.

Trendyol, "Kovid-19 döneminin e-ticarete etkileri", Kovid-19 ile ilgili alınabilecek bireysel sağlık önlemleri", "Kovid-19 dönemi hukuki gelişmeleri", "Kovid-19 dönemi uzaktan çalışma deneyimi" ve "Trendyol'da kampanyalar" konularının işlendiği buluşmalarda güncel bilgileri alanında uzman isimlerle iş ortaklarına aktarıyor.

Her etkinlik öncesi anketle toplanan soruları yanıtlayan Trendyol, canlı yayın sırasında da soru alarak iş ortaklarına bilgi desteği veriyor.

Trendyol, Online İş Ortağı Buluşmaları'nda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor. Uzman isimler yenilikleri detaylı şekilde anlatarak nasıl kullanılacağı konusunda canlı eğitim veriyor.

KOBİ'leri e-ticaretle tanıştırmak isteyen Trendyol, bu süreçte ücretsiz gerçekleştirdiği eğitimlerin sayısını da artırdı. Bu kapsamda KOBİ'lere ürün yükleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimler gerçekleştiriyor.

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