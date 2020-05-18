Trendyol "İş Ortağı Buluşmaları"nı sanal ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine, büyütmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olmak amacıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştığı İş Ortağım Buluşmaları'nı sanal ortama taşıdı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, ilk Online İş Ortağı Buluşmaları'nı 10 Nisan'da başlatan platform, son 1 ayda 7 online buluşma gerçekleştirdi. Platform, her hafta cuma günü gerçekleştirdiği Online İş Ortağı Buluşmaları ile 2 binin üzerinde iş ortağına ulaştı.

4 Nisan'da başlattığı KOBİ Destek Paketi ile pazar yerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağına toplam 80 milyon liralık finansman, pazarlama ve eğitim desteğini sunan Trendyol, hem bilgi paylaştığı hem de KOBİ'lerin sorularını yanıtladığı haftalık online konferanslara da devam ediyor.

Trendyol, "Kovid-19 döneminin e-ticarete etkileri", Kovid-19 ile ilgili alınabilecek bireysel sağlık önlemleri", "Kovid-19 dönemi hukuki gelişmeleri", "Kovid-19 dönemi uzaktan çalışma deneyimi" ve "Trendyol'da kampanyalar" konularının işlendiği buluşmalarda güncel bilgileri alanında uzman isimlerle iş ortaklarına aktarıyor.