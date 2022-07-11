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Trendyol, iş ortaklarıyla iletişimde BiP'i tercih etti

11.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol, iş ortaklarıyla iletişimde BiP'i tercih etti

İSTANBUL (AA) - BiP ile Trendyol'un yeni iş birliği çerçevesinde Trendyol, iş ortaklarıyla iletişimini BiP Keşfet'in Kapalı Grup İletişim Kanalları'na taşıdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP, bireysel kullanıcılara sunduğu kolaylıkların yanı sıra kurumsal müşterileri için de farklı çözümler geliştiriyor.

Bu kapsamda, Trendyol, satıcılarıyla iletişim süreçlerini BiP Keşfet'in Kapalı Grup İletişim Kanalları'na taşıyor. Böylece Trendyol, iş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP'teki kanal üzerinden paylaşacak.

Verilen bilgiye göre, Trendyol, BiP'in sunduğu platform üzerinde interaktif senaryolar gerçekleştirerek satıcılarıyla etkileşimini artırmayı hedefliyor.

BiP Keşfet'in bu çözümü, perakende sektörünün önde gelen tedarikçilerine güvenli ortamda kaliteli hizmet verirken, sektörle ilgili gelişmelerin daha yakından takip edilmesini ve iş ortaklarının daha donanımlı olmalarını da sağlıyor.

BiP, bu alandaki iş birliklerini geniş ekosistemi olan diğer firmalarla da geliştirmeyi planlıyor.

- BiP Kapalı Grup İletişim Kanalları ile şirket içi iletişim dijitale taşınarak, yazışmalar güvenle yapılabiliyor

Kullanıcıların magazinden spora, hava durumundan indirim kampanyalarına kadar günlük hayata dair birçok hizmeti bulabildikleri BiP, kurumsal müşterileri için de avantajlı hizmetler sunuyor.

BiP Keşfet alanındaki Kapalı Grup İletişim Kanalları ile yalnızca yetkilendirilen kullanıcıların erişebildiği servis kanalları oluşturmak mümkün oluyor.

BiP Keşfet alanında Marka İletişim Kanalı oluşturan firmalar, müşteri iletişimini dijitalleştirmenin yanı sıra kanal üzerinden kampanya, duyuru, anket gönderimleri yapabiliyor, müşteri hizmetleri, satış, lokasyon bazlı kurgu desteği sağlayabiliyor.

Ayrıca, BiP Kapalı Grup İletişim Kanalları ile şirket içi iletişim dijitale taşınarak yazışmalar güvenle yapılabiliyor.

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