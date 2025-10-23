SPOR

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı başlıyor! Maçın hakemleri belli oldu...

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig'de maçların hakemleri de duyuruldu...

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor’u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya, Beşiktaş da Kasımpaşa’ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Galatasaray - Göztepe
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
20.00 Gaziantep FK - FenerbahçeKaynak: İHABu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

