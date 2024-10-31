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Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 08:51
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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