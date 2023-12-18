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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı!

18.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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