Trendyol Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN
17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 ARALIK ÇARŞAMBA
17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 ARALIK PERŞEMBE
17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen