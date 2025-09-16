SPOR

Trendyol Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 1. ve 3. haftada Avrupa maçları nedeniyle ertelenen müsabakaların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe’nin 1. hafta erteleme maçında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de 1. ve 3. haftada Avrupa’da oynanan maçlar nedeniyle ertelenen müsabakaların hakemleri açıklandı. Fenerbahçe’nin 1. hafta erteleme maçında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.
Fatih Karagümrük ve Rams Başakşehir arasında yapılacak Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Bahtiyar Birinci olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer yapacak.
Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak 3. hafta erteleme maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

