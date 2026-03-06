Trendyol Süper Lig’de pazar ve pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Daha önce yarın oynanacak mücadelelerin hakemlerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün de pazar ve pazartesi yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig’de 25. haftada programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır