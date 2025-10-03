SPOR

Trendyol Süper Lig nedir, formatı nasıldır?

Türkiye'de futbolun en prestijli ve maddi açıdan en yüksek gelire sahip turnuvası Süper Lig'dir. Kulüpler açısından ulusal başarının yanı sıra uluslararası kupalarda mücadele etme fırsatı elde edilebilmektedir.

Doğukan Bayrak

Türkiye'de futbola ilgi yüzyılı aşkın süredir mevcuttur. Birçok Türk kulübü 100 yılı aşkın köklü geçmişe sahiptir. Bunlar arasında Beşiktaş (1903), Galatasaray (1905) , Fenerbahçe (1907) ve Ankaragücü (1910) gibi kulüpler başı çekmektedir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu da 23 Nisan 1923'de kurulmuş ve futbolun temelleri cumhuriyetin başında atılmıştır. Öte yandan ulusal ligin kurulması çeşitli iç ve dış nedenlerle "1959" senesinde mümkün olmuştur. 1959 sezonuyla o zamanki adı "Milli Lig" olan Süper Lig kurulmuştur.

Trendyol Süper Lig nedir?

Trendyol Süper Lig, Türkiye Süper Ligi'nin belirli bir dönem için sponsorlu adıdır. Süper lig, Türkiye'de futbol liglerinin zirve organizasyonudur. Kulüpler bazında en üst ligdir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilir. Yayın hakları geliri, şampiyonluk ve katılım payı primleriyle en yüksek ödüller sponsorlu adıyla Trendyol Süper Lig takımlarına verilir. Lige dair kurallar TFF tarafından düzenlenirken FIFA'nın yayınladığı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) oyun kitabına uyulur. Oyun kuralları uluslararası futbol içtihatlarına bağlıdır. TFF oyun kurallarını değiştiremez. Değiştirdiği takdirde uluslararası organizasyonlardan men edilme riski mevcuttur.

Sponsorluk anlaşması gereği belirli bir dönem için Trendyol Süper Lig olarak adlandırılan Türkiye Süper Ligi'nde, yerel sezona dair oyuncu/kulüp lisansları, fikstür, transfer dönemi, mali yönetmelikler, disiplin uygulamaları, hakem ve görevli atamaları TFF tarafından yürütülür.

Trendyol Süper Lig formatı nasıldır?

Sponsorlu adıyla Trendyol Süper Lig; 18 takımlı lig formatına sahiptir. Her takım, diğer takımlarla "1 iç saha ve 1 deplasman" olarak toplam "34 maç" oynar. Takımlar sezon başında asli kadrolarını maksimum 28 oyuncu olarak TFF'ye bildirmek zorundadır. TFF her sezon başında oyunculara ve takımlara lisans verir. Lisans alamayanlar sezonda katılım hakları olsa dahi mücadele edemez.

Takımların birbirleriyle oynayacağı fikstür sırası her sezon başında TFF tarafından yayınlanır. Fikstürler algoritma tarafından "rastgelelik formülüyle" kura usulü hazırlanır. Maç günü ve saati ilgili haftaya yakın bir zamanda yapılır. Usulen uygulama 1-2 hafta öncesidir. Kesinliği yoktur; ertelemeler ve sebebe bağlı değişimler olabilir. Fikstürlerin belirlenmesiyle sezon başlar. Sezonda en fazla puanı toplayan takım şampiyon olurken son üç sırada yer alan takımlar küme düşerek bir sonraki sezon bir alt ligde yer alır.

UEFA her yıl Avrupa kulüplerine temsilci gönderebilmesi için kontenjan tanımlar. Kontenjandaki turnuva seviyesi ve takım sayısı Türkiye'nin mevcut UEFA puanına göre belirlenir. Trendyol Süper Ligi şampiyonu takım en üst kontenjanı elde eder. Teoride ilk 8, ama uygulamada genellikle ilk 4-5. sıralardaki takımlar Avrupa Kupalarında Türkiye'yi temsiliyet hakkını kazanır.

Trendyol Süper Lig formatındaki istisnai uygulamalar

Süper Lig'deki kulüp sayısı 18 ile sabit olsa da istisnalar mevcuttur. "Covid-19 pandemisi" ve "6 Şubat 2023" depremi dönemlerinde takımların mağdur olmaması için takım sayısı arttırılmıştır. Bu sayılar daha sonra kademeli olarak düşürülmüştür. Ayrıca Süper Lig'in 2011-2012 sezonunda deneme amaçlı "Süper Lig Play-Off sezonu" düzenlenmiştir.

