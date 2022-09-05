YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Trendyol’un katkılarıyla TEKNOFEST’te yer alan Refik Anadol sergisine ziyaretçilerden yoğun ilgi

Trendyol’un katkılarıyla TEKNOFEST’te yer alan Refik Anadol sergisine ziyaretçilerden yoğun ilgi

05.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol’un katkılarıyla TEKNOFEST’te yer alan Refik Anadol sergisine ziyaretçilerden yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Trendyol, 30 Ağustos - 4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST’in destekçileri arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katıldı.

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu. 6 gün süren sergiyi günde ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

Trendyol, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Trendyol standında yer alan taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak asla yenilmeyen "Yenilmez Robot El Cihazı" ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan "Beyin Gücü Oyunu" ziyaretçilere keyifli zaman geçirtti. Trendyol standını her gün ortalama 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldıİstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldı
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
trendyol Teknofest

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.