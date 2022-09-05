Trendyol’un katkılarıyla TEKNOFEST’te yer alan Refik Anadol sergisine ziyaretçilerden yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Trendyol, 30 Ağustos - 4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST’in destekçileri arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katıldı.

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu. 6 gün süren sergiyi günde ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

Trendyol, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Trendyol standında yer alan taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak asla yenilmeyen "Yenilmez Robot El Cihazı" ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan "Beyin Gücü Oyunu" ziyaretçilere keyifli zaman geçirtti. Trendyol standını her gün ortalama 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.

