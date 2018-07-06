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Trezeguet: Avrupa'ya değil G.Saray'a gitmek istiyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer listesinde 1 numara olan Trezeguet, Kasımpaşa yönetimine rest çekecek. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, “Avrupa’ya değil, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak olan G.Saray’a gitmek istiyorum” sözleriyle kulübünü ikna etmeye çalışacak.

Trezeguet: Avrupa'ya değil G.Saray'a gitmek istiyorum

Galatasaray transfer listesinde 1 numara olan Mahmoud Trezeguet konusunda topu Mısır ile Dünya Kupası’nda boy gösteren oyuncuya attı. 23 yaşındaki kanat oyuncusuna Avrupa’nın birçok takımından teklif olduğu söylense de lacivert-beyazlı kulübe henüz resmi olarak gelen bir teklif yok.

Kasımpaşa, Galatasaray'ın ısrarla önerdiği takas artı para formülüne ise maksimum şekilde gelir elde edebilmek adına bir türlü yanaşmıyor ve Aslan’dan sözleşmesinde boşa çıkma maddesi olan 5.9 milyon Euro’yu peşin vermesini istiyor.

GALATASARAY ARTIK TOK ALICI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ve transferi hakkında da, “İnşallah G.Saray olur” ifadelerini kullanan 23 yaşındaki oyuncu için Cimbom artık tok alıcı rolünü oynuyor. Bu dakika itibariyle Kasımpaşa ile yapılacak olan görüşmeleri bizzat kendisi yönetecek olan Trezeguet’nin lacivert-beyazlı yönetime, “Avrupa’ya değil, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasında katılacak olan G.Saray’a gitmek istiyorum” diyeceği öğrenildi.

Mısırlı oyuncunun bu girişiminden sonra sarı-kırmızılıların eli güçlenecek. G.Saray yönetiminin düşüncesi Trezeguet’i kadroya katmak ve anlaşılacak olan bonservis ücretini de taksitler halinde ödemek. (Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
trezeguet Galatasaray Kasımpaşa

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