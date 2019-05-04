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Trezeguet'den Olimpique Lyon açıklaması

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın yıldız ismi Mahmoud Trezeguet, transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Lyon dışında başka takımların da kendisini istediğini söyleyen Mısırlı yıldız, "Başkan, Ocak ayında benim gitmeme izin vermedi ama sezon sonu için söz verdi" ifadelerini kullandı.

Trezeguet'den Olimpique Lyon açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Mahmoud Trezeguet, hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

Fransa Ligi takımlarından Olimpique Lyon'un kendisiyle ilgilendiği şeklinde çıkan haberler hakkında konuşan Trezeguet, transfer için flaş sözler kullandı.

Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Mısırlı futbolcu, ''Benimle ilgilenen kulüp sadece Lyon değil, başka kulüpler de var. Transfer için ülke veya lig düşünmek yerine sürekli oynamayı düşünüyorum. Eğer beni isteyen takım bunun garantisini veremezse ben de gitmem'' diye konuştu.

''BAŞKAN TRANSFERE İZİN VERMEDİ''
Galatasaray'ın hem sezon başı hem de devre arası ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın kendisini bırakmadığını da belirtirken ''Başkan, Ocak ayında benim gitmeme izin vermedi ama sezon sonu için söz verdi'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmoud Trezeguet Kasımpaşa lyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerdeki ruhsuz ,2.sınıf ve kalitesiz oyuncuların pek çoğundan iyi oynar fenerde..
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