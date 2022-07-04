Trezeguet kimdir? Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Trezeguet kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri

Trabzonspor'un transfere çok yaklaştığı Trezeguet'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz yıl devre arasında Aston Villa'dan, İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderilmişti. Peki, Trezeguet kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Trezeguet kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri.

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet 1 Ekim 1994 doğumlu, İngiliz Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Mısırlı milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'un transfer etmek istediği başarılı forvet Trezeguet'in KAP'a bildirildiği açıklandı.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

