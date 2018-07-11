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Trezeguet Slavia Prag'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 11.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi için büyük uğraş verdiği ancak bugün Çekya ekiplerinden Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'de büyük şok yaşandı. Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin sağlık kontrolünden geçmesine rağmen sözleşme imzalamadan masadan kalktığı belirtildi.

Trezeguet Slavia Prag'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı!

Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in Slavia Prag transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa Kulübü'nden aldığı özel izin ile Çekya'nın Prag kentine giderek Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'in Çekya ekibine transferi iptal oldu.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den alınan bilgiye göre Slavia Prag Kulübü, TSİ 17.00'ye kadar Kasımpaşa Kulübü'nün banka hesabına yatırması gereken 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırmayınca, transfer gerçekleşmedi.

Bilgin ayrıca, Trezeguet'in Kasımpaşa'nın kamp çalışmalarına katılmasını beklediklerini söyledi.

Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapan Mısırlı futbolcu, "Hala Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Gidecek miyim yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Tüm seçeneklere açığım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa trezeguet Slavia Prag

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
cimboma kazığın bedeli. iyi oldu
yemezler 5 milyon euro verecek dünyada bir kulüp yok
Slavia Prag nire 5 milyon Euro nire.
Adam beş kuruş etmez.Galatasaray bunu şımartmışiyi futbolcu diye.Dünya kupasında gördük.boş beleşti.Türkiyefe bundan çok iyi futbolcular var..
Watford'a gitmediğin için 1000 pişmansın.
slavia prag nedir abi? şimdi büyükler istese 5 milyondan açarlar kapıyı sonra o paralar burunlarından gelir küme düşerler. bakınız: eskişehir antep vs. yetim hakkı var o paralarda harçlığından arttırıp maça gelen taraftarın hakkı var o paralarda.
Cünkü Gs ye gelim CL de oynamak ve kendini göstermek istiyor
LA ÇEK CUMHURİYETİNDE İNSANLAR AÇLIKTAN PORNO CAST AJANSLARINA YAZILIYORLAR.. ORADA FUHUŞ SEKTÖRÜ FİLPİNLER TAYLAND GBİ PATLAMIŞ DURUMDA. SLAVİA PRAG DA NE GEZER OKADAR PARA. BİZİM TÜRK MEDYASI HEM FUTBOLCULARI ŞİŞİRİR HEMDE ALDIĞI PARALARI. . SONRA GSARAYIN VEREMEYECEĞİ PARAYI SLAVİ PRAG GİBİ KASABA TAKIMI NEYİYLE ÖDEYECEK TREZEGET EFENDİ HANİ ÇÖL BEDEVİSİSİN SEN. NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ. AMA MENAJERİNDE DE AKIL YOKMUŞ SENİN
hıyarlı olsun diye en baştan yazmıştık ve hakkaten hıyarlı oluyor kasımpaşa gibi insan tüccarlığına soyunanlara.. tekrar bol bol hıyarlı olsunnn...bu arada oyuna gelmeyen Galatasaraya helal olsun, inşallah bundan sonra tüm kulüplerimiz böyle uyanık olurlarda kan emici insan satan tüccarlar aç kalıp kendilerini yer ve bitirirler.......
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