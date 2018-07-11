Trezeguet Slavia Prag'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı!

Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in Slavia Prag transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa Kulübü'nden aldığı özel izin ile Çekya'nın Prag kentine giderek Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'in Çekya ekibine transferi iptal oldu.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den alınan bilgiye göre Slavia Prag Kulübü, TSİ 17.00'ye kadar Kasımpaşa Kulübü'nün banka hesabına yatırması gereken 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırmayınca, transfer gerçekleşmedi.
Bilgin ayrıca, Trezeguet'in Kasımpaşa'nın kamp çalışmalarına katılmasını beklediklerini söyledi.
Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapan Mısırlı futbolcu, "Hala Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Gidecek miyim yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Tüm seçeneklere açığım." ifadelerini kullandı.
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