SPOR

Trezeguet: Yaz ayında teklif gelirse değerlendireceğim

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 01.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın transferde adı birçok dedikoduya karışan ve son olarak Galatasaray ile de anılan Trezeguet, geleceğiyle ilgili konuştu. Trezeguet, yönetimin ısrarı neticesinde takımda kaldığını açıkladı.

Trezeguet: Yaz ayında teklif gelirse değerlendireceğim

Geçen yaz ve ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray ile ismi anılan Trezeguet, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı ve yaz aylarında ayrılma konusunda kulübüyle anlaştığını söyledi.

Devre arasında başkan ile konuşarak ayrılmama kararı verdiğini belirten Mısırlı oyuncu, "Devre arasında 5-6 teklif geldi. Birkaçı yurt dışından, Türkiye'den de çok iyi teklifler geldi. başkan ile oturdum, konuştum ve bana 'Şu anda sana ihtiyacımız var' dedi. Ben de bırakmak istemedim ve anlaştık. Yaza kadar devam edeceğim ve orada teklifler gelirse, değerlendireceğim" dedi.

"MEVKİMDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİM"

Mevkisinde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyleyen Trezeguet, "Hedefim Türkiye veya yurt dışında bir takımda oynayıp, başarılı olmak. Benim için nerede olduğu fark etmez. Yeter ki iyi bir teklif olsun. İlk hedefim sürekli oynayacağım bir takıma gitmek. Ben oynarsam, mevkimde dünyanın en iyilerinden biriyim. Yurt dışından çok teklif geldi ama oynayamayacağım gibi bir fikir oluştuğu için gitmedim" ifadelerini kullandı.

Milli takımdan arkadaşı Salah ile ilgili de konuşan Trezeguet, "Salah ile 4 yıldır oynuyorum milli takımda, onunla gurur duyuyorum. Mısır ile çok iyi yerlere geldik, birlikte Dünya Kupası'na gittik. Onunla birlikte oynamaktan zevk alıyorum" diye konuştu.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...
Denizli'nin iddiası sürüyorDenizli'nin iddiası sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa trezeguet

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Şenol Güneş'i istifaya davet ettiler!

Şenol Güneş'i istifaya davet ettiler!

Kulübe gelen haczi hamallar önledi

Kulübe gelen haczi hamallar önledi

Holosko sürprizi! İşte yeni takımı...

Holosko sürprizi! İşte yeni takımı...

Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Denizli'nin iddiası sürüyor

Denizli'nin iddiası sürüyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Süper Lig'de transfer resmen bitti

Süper Lig'de transfer resmen bitti

İşte Cimbom'da Diagne fırtınasının nedeni

İşte Cimbom'da Diagne fırtınasının nedeni

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trezeguet: Yaz ayında teklif gelirse değerlendireceğim

Trezeguet'den transfer itirafı!

Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...

Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...

Mustafa Denizli: Kötü gidişata 'yeter' demek istiyoruz

Denizli'nin iddiası sürüyor

2019 yılı Kasımpaşa'ya yaramadı

2019 Paşa'ya yaramadı

Mustafa Denizli: Avrupa hedefine ulaşacağız

''Avrupa hedefine ulaşacağız''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Hedeflerimizden asla sapmayız

Mustafa Denizli: Hedeflerimizden asla sapmayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.