Tribünleri ateşleyecek yeni ses! Millî Takım’a dev destek: "Ev Sahibi Biziz!"

A Millî Futbol Takımımızın Dünya Kupası serüvenine mücadelesine ve ay-yıldızlı ekibimizin coşkusuna ortak olmak amacıyla A Milli Takım ana sponsoru Fuzul’un hazırladığı yeni taraftar marşı "Ev Sahibi Biziz" yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan marş, tribünlerin ve futbolseverlerin yeni enerjisi olmaya aday.

TRİBÜNLERİN YENİ SESİ: "KIRMIZI BEYAZ EL ELE"

Sözleri ve yüksek temposuyla dinleyenleri daha ilk saniyeden itibaren etkisi altına alan marş, Türkiye'nin futbola olan tutkusunu ve millî takım ruhunu çarpıcı bir dille ele alıyor. Klipte, taraftarların sokaklardaki coşkusu, tribünlerdeki nefes kesen anlar ve ay-yıldızlı futbolcularımızın unutulmaz gol sevinçleri bir araya getirilerek görsel bir şölene dönüştürüldü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TEK YÜREK

Yeni marşın klibinde sadece Türkiye’deki değil; Paris’ten Londra’ya, Berlin’den New York’a kadar dünyanın dört bir yanındaki gurbetçi vatandaşlarımızın da millî takım arkasındaki tek yürek duruşu ekranlara yansıtılıyor. Yağmur çamur demeden takımı destekleyen yediden yetmişe tüm taraftarların ortak duygusu, marşın enerjisiyle bir kat daha perçinleniyor.

Bizim Çocuklar’ın sahaya koyacağı her mücadelede tribünleri ateşleyecek olan bu yeni marş, şimdiden sosyal medyada binlerce futbolsever tarafından paylaşılmaya ve beğeni toplamaya başladı.

İŞTE O MARŞ...