Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’nin son saniye penaltısıyla 1-0 kazandığı olaylı derbi, beIN Trio ekranlarında masaya yatırıldı. Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım; Beşiktaş’ın büyük tepki gösterdiği penaltı pozisyonundan iptal edilen gole, kart hatalarından kritik faullere kadar tüm tartışmalı anları yorumladı. Dev derbinin hakemi Yasin Kol için "En iyi derbisini yönetti" diyen dev ekip, 90+6'da çalınan penaltı düdüğü için ortak bir karara vardı. İşte detaylar...

"BEN OLSAM OYUNU DURDURUP..."

Dakika 41: Musaba'nun Orkun'a yaptığı faulde sarı kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: Musaba topla oynarken topu kaybetti ve Orkun'a yaptığı hareket taktik faul veya sportmenlik dışı faul. Avantaj oynatmasına gerek yoktu. Oyunu durdurup sarı kart vermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Taktik faul yaptı ama oyun avanatjla devam etti. Orkun o avantajını kullanamadı. Ben olsam oyunu durdurup sarı kart verirdim.

Bülent Yıldırım: Faul olduğu anda oyunu durdurup sarı kart verirdim.

RIDVAN'A FAUL VE SARI KART!

Dakika 43: Rıdvan & Musaba pozisyonunda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Burada hakem topu işaret ediyor. Rıdvan kayarak geldi topla oynadı ama risk aldı. Topla oynasa bile, top halen Musaba'nın önünde. Rıdvan'ın kayarak devam ettirdiği müdahaleyle yerde kaldı. Rıdvan'a faul ve sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi? Hep ona bakarız. Top hala Musaba'nın önünde. Faul ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Penaltı pozisyonuna benziyor. Kayarak geliyor. Rakibin hamlesini kısıtlıyor çünkü topla oynamaya devam edebilirdi. Faul ve sarı kart.

İPTAL EDİLEN GOL DOĞRU KARAR MI?

Dakika 56: Fenerbahçe'nin iptal olan golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt kararı VAR'dan geldi. VAR'daki arkadaşı tebrik ederim. Nadir rastlanan bir olay. Çok doğru bir tespitte bulundu VAR.

Deniz Çoban: VAR'daki hakemin başarısı.

Bülent Yıldırım: Net söylüyorum, hakem ve yardımcı hakem odaklı değil bu pozisyonda. Ofsaytı kaçırdılar.

"SKRINIAR'A SARI KART GEREKİR..."

Dakika 89: Skriniar'ın topsuz alanda Uduokhai'ye yaptığı harekette faul yeterli mi?

Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekir.

İŞTE O POZİSYON! PENALTI KARARI DOĞRU MU YANLIŞ MI?

Dakika 90+6: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Rıdvan'ın pozisyonuyla benzer. Agbadou tehlikeli ve riskli ayağıyla geliyor. Agbadou, büktüğü diziyle kaymaya devam ediyor ve Nene'nin sonraki hamlesini engelliyor. Rakibini süpürüyor, çok net penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: Yasin kol pozisyona uzak diye eleştiremeyiz, oyunun gelişimine göre şanssızlık. Beşiktaşlı oyuncu topla oynadıktan sonra topu uzaklaştırsa eleştiremezdik. Fenerbahçeli oyuncu düşmeseydi topu alır mıydı? Bence alırdı. Agbadou ters ayakla geldi ve topu uzaklaştıramadı. Nene'nin ikinci hamlesini engelledi. Agbadou topa temas etse bile top Nene'nin topu. Ayağını süpürerek geldi, ilk kontak noktası dışarıda ama ceza sahası içine kadar devam ediyor. Nene'yi düşüren etkili temas içeride, bence penaltı ve sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Birleşik harekette kayarak müdahalelerde son nokta baz alınır. Penaltı ve sarı kart doğru.

"YASİN KOL'UN EN İYİ DERBİSİ..."

Deniz Çoban: Yasin Kol'un 5. derbisi ve en iyisiydi.

Bahattin Duran: Maçın kararını doğru verdi. Bir taraf memnun değil ama çok doğru bir karar verdi. Ufak tefek hataları oldu. Maçın ana kararında doğruyu yaptı.

Bülent Yıldırım: Kritik karar her şeyin önüne geçti ve teknik olarak analiz yaptık, doğru karar verdi. VAR da doğru karar verdi. Genel yönetimini başarılı olarak kabul edebiliriz.