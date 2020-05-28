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Troy Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili şok mesaj: Umarım korona kapar

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.05.2020 23:00 | Son Güncelleme

Premature doğan ve nefes almakta zorluk çeken 5 aylık bebeği olduğu için koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağını açıklayan Premier Lig ekibi Watford'un forveti Troy Deeney, kendisine "Umarım oğlun koronavirüs kapar" şeklinde mesajların geldiğini dile getirdi.

Troy Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili şok mesaj: Umarım korona kapar

İngiltere'de sosyal mesafeli antrenmanlara çıkmayı reddeden Watford'un forveti Troy Deeney, CNN International'a yaptığı açıklamada kendisine insanın kanını donduran mesajların geldiğini söyledi.

Deeney, sosyal medyada "Umarım oğlun koronavirüs kapar" şeklinde mesajlar aldığını belirtti. Bu mesaj ile ilgili açıklama yapan İngiliz futbolcu, "İnsanların attığı mesajları gördüm. Bu benim çok zor bir zaman. Eğer bunlara cevap verirsem, kötü insanların istediğini yapacağım ve daha çok üzerime gelecekler" diye konuştu.

BEBEĞİ ARALIK AYINDA DOĞDU

Watford'un forveti Troy Deeney'in dünyaya gelen oğlu, Aralık ayının son günlerinde premature olarak dünyaya geldi.

ANTRENMANA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Temaslı antrenmanlara başlama kararı alan ve Haziran ayında sahalara dönme hazırlığı yapan Premier Lig'de Watford forveti Troy Deeney, 15 Mayıs'ta yaptığı koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağı yönündeki açıklamasıyla futbol gündemine damga vurmuştu.

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O mesajı atan(lar) kendi pisliklerinde boğulur umarım...
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