Troy Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili şok mesaj: Umarım korona kapar

İngiltere'de sosyal mesafeli antrenmanlara çıkmayı reddeden Watford'un forveti Troy Deeney, CNN International'a yaptığı açıklamada kendisine insanın kanını donduran mesajların geldiğini söyledi.
Deeney, sosyal medyada "Umarım oğlun koronavirüs kapar" şeklinde mesajlar aldığını belirtti. Bu mesaj ile ilgili açıklama yapan İngiliz futbolcu, "İnsanların attığı mesajları gördüm. Bu benim çok zor bir zaman. Eğer bunlara cevap verirsem, kötü insanların istediğini yapacağım ve daha çok üzerime gelecekler" diye konuştu.
Watford'un forveti Troy Deeney'in dünyaya gelen oğlu, Aralık ayının son günlerinde premature olarak dünyaya geldi.
Temaslı antrenmanlara başlama kararı alan ve Haziran ayında sahalara dönme hazırlığı yapan Premier Lig'de Watford forveti Troy Deeney, 15 Mayıs'ta yaptığı koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağı yönündeki açıklamasıyla futbol gündemine damga vurmuştu.
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