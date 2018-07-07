TRT 1 canlı yayın 7 Temmuz Cumartesi: Dünya Kupası çeyrek finalinde hangi maç, saat kaçta?

İsveç ise Zlatan Ibrahimovic olmadan çok daha iyi bir takım olduğunu dünyaya kanıtlıyor. Kuzey ekibi son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 devirerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Grubunu Belçika'nın ardından ikinci sırada bitiren İngiltere, nispeten daha zayıf takımların olduğu dilime düşerek final şansını yükseltti. Son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışlarıyla eleyen Gareth Southgate'in ekibi, şampiyonluk için favori görülen takımlardan biri haline geldi.

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsveç ile İngiltere karşı karşıya gelecekler. Samara Arena'da oynanacak müsabaka 7 Haziran Cumartesi 17:00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda sona doğru yaklaşıyor. 2018 Dünya Kupası çeyrek final turu, bugün oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanıyor. Dün Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Belçika ise güçlü rakibi Brezilya'yı 2-1 ile geçti ve Fransa'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Bugün ise İsveç-İngiltere ve Rusya-Hırvatistan karşılaşmalarıyla tüm yarı finalistler belli olacak. Peki hangi maç saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel ilk onbirleri, TRT 1 canlı yayın linki haberimizde.

İsveç yarı finale yükselirse, 1994'ten bu yana ilk defa bunu başarmış olacaklar. Tarihinde sadece bir dünya şampiyonluğu bulunan İngiltere ise 1990'dan bu yana son dört takım arasına giremiyor.

İsveç'te cezası biten Sebastian Larsson bu maçta takıma dönecek ama Mikael Lustig cezalı olduğu için İngiltere karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

İngiltere'de ise eksik yok.

İSVEÇ - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

İsveç: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane

HIRVATİSTAN - RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak Rusya ile Hırvatistan tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak. Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak ve yarı finale yükselecek son ekibin belirleneceği Rusya - Hırvatistan karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Her iki takımda da cezalı ya da sakat bir oyuncu bulunmuyor.

HIRVATİSTAN - RUSYA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Modric, Rebic, Mandzukic, Perisic

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Kuzyaev, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba

