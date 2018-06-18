TRT 1 canlı yayın akışı 18 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başladı. 18 Haziran Pazartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen takımlar süpriz sonuçlar alarak herkesi şaşırtıyor. TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Haziran Pazartesi

F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K

G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K

G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

Mısır -01 Uruguay

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

16 Haziran Cumartesi

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantin 1-1 İzlanda

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya