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TRT 1 canlı yayın akışı 18 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 07:53 | Son Güncelleme

18 Haziran Pazartesi TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını bağlantısı haberimizde. 2018 Dünya Kupası 5. gününde hangi maç oynanacak, saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası grup maçları tüm heyecanıyla devam ediyor, süpriz sonuçlar turnuvaya heyecan katıyor. İşte TRT 1 - TRT Spor yayın akışı ve canlı yayın bağlantıları...

TRT 1 canlı yayın akışı 18 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başladı. 18 Haziran Pazartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen takımlar süpriz sonuçlar alarak herkesi şaşırtıyor. TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Haziran Pazartesi

F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K
G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K
G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

Mısır -01 Uruguay
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya

16 Haziran Cumartesi

Fransa 2-1 Avustralya
Arjantin 1-1 İzlanda
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE

17 Haziran Pazar

Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Almanya 0-1 Meksika
Brezilya 1-1 İsviçre

18 Haziran Pazartesi

F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K
G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K
G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu - 15:00 - Kolombiya - Japonya - TRT1, TRT4K
H Grubu - 18:00 - Polonya - Senegal - TRT1, TRT4K
A Grubu - 21:00 - Rusya - Mısır - TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K
A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K
B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

28 Haziran Perşembe

H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

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