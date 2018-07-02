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TRT 1 canlı yayın akışı 2 Temmuz Pazartesi : 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turu bugün oynanacak iki karşılaşma ile devam ediyor. Bu turda da süpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor ve favori iki takım daha elendi. Dünya Kupası son 16 turu maç programı, 2 Temmuz Pazartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç programı ve oynanacak maçların muhtemel ilk onbirleri...

TRT 1 canlı yayın akışı 2 Temmuz Pazartesi : 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi veriyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Fransa, Uruguay, Rusya ve Hırvatistan turu geçtiler. Kupanın favori takımlarından Portekiz ile İspanya ile birlikte Danimarka ve Arjantin elenen takımlar oldular. 2 Temmuz Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.

HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K

MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Brezilya: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus

Meksika: Guillermo Ochoa; Miguel Layun, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo; Hector Herrera, Jonathan Dos Santos, Andres Guardado; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano

MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Belçika: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku

Japonya: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako

TRT 1 CANLI İZLE

OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI VE TUR ATLAYANLAR

30 Haziran Cumartesi

Fransa 4-3 Arjantin

Uruguay 2-1 Portekiz

1 Temmuz Pazar

İspanya 1-1 Rusya (Penaltılarla 4-3 Rusya turu atladı)

Hırvatistan 1-1 Danimarka (Penaltılarla 3-2 Hırvatistan turu atladı)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fransa - Uruguay 6 Temmuz saat 17.00

Rusya - Hırvatistan 7 Temmuz saat 21.00

2018 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Maç tarihleri

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K

dunya-kupasi-2018

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