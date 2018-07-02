TRT 1 canlı yayın akışı 2 Temmuz Pazartesi : 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi veriyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Fransa, Uruguay, Rusya ve Hırvatistan turu geçtiler. Kupanın favori takımlarından Portekiz ile İspanya ile birlikte Danimarka ve Arjantin elenen takımlar oldular. 2 Temmuz Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K
MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Brezilya: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus
Meksika: Guillermo Ochoa; Miguel Layun, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo; Hector Herrera, Jonathan Dos Santos, Andres Guardado; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano
MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Belçika: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku
Japonya: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako
OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI VE TUR ATLAYANLAR
30 Haziran Cumartesi
Fransa 4-3 Arjantin
Uruguay 2-1 Portekiz
1 Temmuz Pazar
İspanya 1-1 Rusya (Penaltılarla 4-3 Rusya turu atladı)
Hırvatistan 1-1 Danimarka (Penaltılarla 3-2 Hırvatistan turu atladı)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fransa - Uruguay 6 Temmuz saat 17.00
Rusya - Hırvatistan 7 Temmuz saat 21.00
Maç tarihleri
Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K
1 Temmuz Pazar
17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K
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