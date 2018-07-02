TRT 1 canlı yayın akışı 2 Temmuz Pazartesi : 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi veriyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Fransa, Uruguay, Rusya ve Hırvatistan turu geçtiler. Kupanın favori takımlarından Portekiz ile İspanya ile birlikte Danimarka ve Arjantin elenen takımlar oldular. 2 Temmuz Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.

HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K

MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Brezilya: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus

Meksika: Guillermo Ochoa; Miguel Layun, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo; Hector Herrera, Jonathan Dos Santos, Andres Guardado; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano