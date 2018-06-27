TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Haziran Perşembe günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,

F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

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DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇ SONUÇLARI

2018 Dünya Kupası grup aşamasında dün akşam C ve D grubunda son maçlar oynandı. C grubunda Fransa ile Danimarka tur atlarken D grubunda Hırvatistan ile Arjantin son 15 'ya kalmayı başardı. Bu sonuçlar sonrasında Arjantin, Fransa ile eşleşirken Danimarka, Hırvatistan ile tur mücadelesi verecek. Dün gecenin toplu sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;