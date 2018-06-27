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TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 07:46 | Son Güncelleme

27 Haziran Perşembe TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını bağlantısı haberimizde. 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2018 Dünya Kupası grup aşamasında son maçlar oynanıyor ve son 16 turuna kalan ve eşleşmeler belli olmaya başladı. Peki bugün hangi grupta hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte FİFA Dünya Kupası fikstürü, TRT 1 - TRT Spor yayın akışı ve canlı yayın bağlantıları...

TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Haziran Perşembe günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

TRT 1 CANLI İZLE

DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇ SONUÇLARI

2018 Dünya Kupası grup aşamasında dün akşam C ve D grubunda son maçlar oynandı. C grubunda Fransa ile Danimarka tur atlarken D grubunda Hırvatistan ile Arjantin son 15 'ya kalmayı başardı. Bu sonuçlar sonrasında Arjantin, Fransa ile eşleşirken Danimarka, Hırvatistan ile tur mücadelesi verecek. Dün gecenin toplu sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;

Avustralya 0-2 Peru
Danimarka 0-0 Fransa
Nijerya 1-2 Arjantin
İzlanda 1-2 Hırvatistan

Son 16 turu eşleşmeleri
Portekiz - Uruguay
İspanya - Rusya
Fransa-Arjantin
Hırvatistan-Danimarka

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE

Dünya Kupası 2018 haberleri, gruplar, puan durumu, fikstürDünya Kupası 2018 haberleri, gruplar, puan durumu, fikstür

2018 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ

21 Haziran Perşembe

C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

28 Haziran Perşembe

H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

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