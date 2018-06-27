TRT 1 canlı yayın akışı 27 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Haziran Perşembe günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...
27 Haziran Çarşamba
F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,
2018 Dünya Kupası grup aşamasında dün akşam C ve D grubunda son maçlar oynandı. C grubunda Fransa ile Danimarka tur atlarken D grubunda Hırvatistan ile Arjantin son 15 'ya kalmayı başardı. Bu sonuçlar sonrasında Arjantin, Fransa ile eşleşirken Danimarka, Hırvatistan ile tur mücadelesi verecek. Dün gecenin toplu sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;
Avustralya 0-2 Peru
Danimarka 0-0 Fransa
Nijerya 1-2 Arjantin
İzlanda 1-2 Hırvatistan
Son 16 turu eşleşmeleri
Portekiz - Uruguay
İspanya - Rusya
Fransa-Arjantin
Hırvatistan-Danimarka
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE
2018 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ
21 Haziran Perşembe
C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K
22 Haziran Cuma
E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K
23 Haziran Cumartesi
G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K
24 Haziran Pazar
G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K
25 Haziran Pazartesi
A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K
26 Haziran Salı
C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,
27 Haziran Çarşamba
F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,
28 Haziran Perşembe
H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
UEFA'dan yeni Galatasaray kararı
Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi
Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'la para konuşmam, imzayı atarım!
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Matej Mitrovic, Beşiktaş'a ayrılmak istediğini söyledi
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum