TRT 1 canlı yayın akışı 28 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünya Kupası grup aşaması bugün sona eriyor. Gruptan çıkacak son 4 dört takım ile son 16 turu eşleşmeleri tamamlanacak. Dün akşam Almanya, 2-0 yenildiği maçtan sonra elenerek Dünya Kupası'na veda etti. Peki 28 Haziran Perşembe günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...
28 Haziran Perşembe
H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 14. gününde, E ve F gruplarındaki maçlar tamamlandı. Kupanın 14. gününde 4 maç oynandı. E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan'ı Paulinho ve Thiago Silva'nın golleriyle 2-0 yendi. Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika 2-2 berabere kaldı. İsviçre'de Blerim Dzemaili, Josip Drmic, Kosta Rika adına Kendall Waston ve Yann Sommer kendi kalesine olmak üzere golleri atan isimler oldu.
Bu sonuçların ardından 7 puana ulaşan Brezilya lider, 5 puanlı İsviçre ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. 3 puanlı Sırbistan ve bir puana sahip Kosta Rika ise turnuvadan elendi.
F Grubu'nda İsveç, Meksika'yı 3-0, Güney Kore de Almanya'yı 2-0'lık skorlarla geçti. İsveç'e Meksika karşısında galibiyeti getiren golleri Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist ve kendi kalesine Edson Alvarez attı. Güney Kore'ye ise Almanya karşısındaki galibiyeti, uzatma dakikalarında Kim Younggwon ve Son Heungmin'in attığı goller getirdi.
Bu sonuçların ardından 6 puana ulaşan İsveç, averajla Meksika'nın önünde lider olarak son 16 turuna kaldı. Meksika'nın ikinci olarak üst tura yükseldiği grupta, Güney Kore ve Almanya turnuvaya veda etti. Dün gecenin toplu sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;
Güney Kore 2-0 Almanya
Meksika 0-3 İsveç
İsviçre 2-2 Kosta Rika
Sırbistan 0-2 Brezilya
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE
Son 16 turu eşleşmeleri
Portekiz - Uruguay
İspanya - Rusya
Fransa-Arjantin
Hırvatistan-Danimarka
Brezilya - Meksika
İsveç - İsviçre
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