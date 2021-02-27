TRT 1'in MİT'i anlatan dizisi Teşkilat'tan ilk fragman yayınlandı! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

TRT 1’in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi ‘Teşkilat’a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'de yayınlanacak olan Teşkilat dizisinde ilk görüntüler yayınlandı. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda Ankara'da başlayan dizide MİT'in bir anlamda perde arkası gözler önüne serilecek.

"Teşkilat", ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.



Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde “kötü adamların” kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan ‘ Teşkilat’, 7 Mart tarihinden itibaren her Pazar saat 20.00’de TRT 1’de olacak.

"ÖLMEDEN EVVEV ÖLENLERİN HİKAYESİ"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından diziyle ilgili mesaj yayımladı.