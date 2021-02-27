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TRT 1'in MİT'i anlatan dizisi Teşkilat'tan ilk fragman yayınlandı! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

27.02.2021 01:52 | Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat isimli yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve "Kale" olarak adlandırılan kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. Teşkilat dizisinde MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak. İşte Teşkilat dizisinin fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

TRT 1'de yayınlanacak olan Teşkilat dizisinde ilk görüntüler yayınlandı. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda Ankara'da başlayan dizide MİT'in bir anlamda perde arkası gözler önüne serilecek.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1’in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi ‘Teşkilat’a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

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"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

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"Teşkilat", ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

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Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

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Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde “kötü adamların” kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

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Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan ‘ Teşkilat’, 7 Mart tarihinden itibaren her Pazar saat 20.00’de TRT 1’de olacak.

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"ÖLMEDEN EVVEV ÖLENLERİN HİKAYESİ"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından diziyle ilgili mesaj yayımladı.

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Eren, dizinin tanıtımının da yer aldığı paylaşımında, "Ölmeden evvel ölenlerin hikâyesi. Yeni dizimiz “Teşkilat”, 7 Mart Pazar günü TRT 1’de başlıyor" sözlerini kullandı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu,
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