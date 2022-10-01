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TRT 2, bu ay her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

01.10.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 2, bu ay her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri bu ay ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Bu ay boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

Bugün 21.30 Onoda, 10000 nuits dans la jungle (Onoda)

Yarın 21.30 The Remains of the Day (Günden Kalanlar)

3 Ekim Pazartesi 21.30 Proces de Jeanne d'Arc (Jeanne D'arc'ın Yargılanması)

4 Ekim Salı 21.30 Cinema Nimkat (Sinema Tezgahı)

5 Ekim Çarşamba 21.30 Bütün Saadetler Mümkündür

6 Ekim Perşembe 21.30 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

7 Ekim Cuma 21.30 En attendant les hirondelles (Kuşlar Dönünceye Dek)

8 Ekim Cumartesi 21.30 Kon - Tiki

9 Ekim Pazar 21.30 Cadillac Records (Aşkın Müziği)

10 Ekim Pazartesi 21.30 Professione: reporter (Yolcu)

11 Ekim Salı 21.30 Koncentrisi se, baba (Odaklan Babaanne)

12 Ekim Çarşamba 21.30 Kumun Tadı

13 Ekim Perşembe 21.30 No Date, No Signature (Tarihsiz, İmzasız)

14 Ekim Cuma 21.30 Pickpcoket (Yankesici)

15 Ekim Cumartesi 21.30 Concussion (Doğruyu Söyle)

16 Ekim Pazar 21.30 Secret Window (Gizli pencere)

17 Ekim Pazartesi 21.30 Charade (Öldüren Şüphe)

18 Ekim Salı 21.30 Palazzo di giustizia (Adliye)

19 Ekim Çarşamba 21.30 Kader Postası

20 Ekim Perşembe 21.30 L'etat sauvage (Yaban)

21 Ekim Cuma 21.30 The Tomorrow Man (Yarının Adamı)

22 Ekim Cumartesi 21.30 Blizna (Yara)

23 Ekim Pazar 21.30 The King's Speech (Zoraki Kral)

24 Ekim Pazartesi 21.30 Moby Dick

25 Ekim Salı 21.30 Moby Dick

26 Ekim Çarşamba 21.30 Av Mevsimi

27 Ekim Perşembe 21.30 Relatos salvajes (Asabiyim Ben)

28 Ekim Cuma 21.30 Moon (Ay)

29 Ekim Cumartesi 21.30 Jumanji

30 Ekim Pazar 21.30 Seven Pounds (Yedi Yaşam)

31 Ekim Pazartesi 21.30 Modern Times (Modern Zamanlar)

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TRT 2 sinema film

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