TRT 2'de ağustosta her akşam bir film

İSTANBUL (AA) - TRT 2'nin merakla beklenen ağustos ayı filmleri belli oldu.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos ayında ekrana getirecek.

Ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde her gün saat 22.00'de yayımlanacak filmler şöyle:

1 Ağustos Pazartesi "Gaav"

2 Ağustos Salı "Héraðið" (Kasaba)

3 Ağustos Çarşamba "Dilsiz"

4 Ağustos Perşembe "Wo men de tian ye" (Bizim Toprağımız)

5 Ağustos Cuma "Rang-e khoda" (Cennetin Rengi)

6 Ağustos Cumartesi "Samsara"

7 Ağustos Pazar "Sleepless in Seattle" (Sevginin Bağladıkları)

8 Ağustos Pazartesi "Baraka"

9 Ağustos Salı "Das Leben der Anderen" (Başkalarının Hayatı)

10 Ağustos Çarşamba "Bozkır"

11 Ağustos Perşembe "Kheili dour, kheili nazdik" (Çok Yakın Çok Uzak)

12 Ağustos Cuma "Foglyok "(Tutsaklar)

13 Ağustos Cumartesi "Ivanovo detstvo" (İvan'ın Çocukluğu)

14 Ağustos Pazar "Bread and Roses" (Ekmek ve Güller)

15 Ağustos Pazartesi "Stalker" (İz Sürücü)

16 Ağustos Salı "Ben ming nian" (Siyah Kar)

17 Ağustos Çarşamba "Araf"

18 Ağustos Perşembe "Rooz-haye Narenji" (Turuncu Günler)

19 Ağustos Cuma "Winaypacha" (Sonsuzluk)

20 Ağustos Cumartesi "Nostalghia" (Nostalji)

21 Ağustos Pazar "Tuesdays with Morrie" (Morrie ile Her Salı)

22 Ağustos Pazartesi "Broken Blossoms" (Kırık Tomurcuklar)

23 Ağustos Salı "Nema-ye Nazdik" (Yakın Plan)

24 Ağustos Çarşamba "Soluk"

25 Ağustos Perşembe "Solyaris" (Solaris)

26 Ağustos Cuma "Ladri di biciclette" (Bisiklet Hırsızları)

27 Ağustos Cumartesi "Letters of Hope" (Umut Mektupları)

28 Ağustos Pazar "Michael Clayton"

29 Ağustos Pazartesi "Przypadek" (Kör Talih)

30 Ağustos Salı "Çanakkale Yolun Sonu"

31 Ağustos Çarşamba "Ben O Değilim"



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