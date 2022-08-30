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TRT Çocuk'tan TEKNOFEST 2022'ye özel içerik

30.08.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizgi filmin karakteri Aslan'ın TEKNOFEST maceralarını ekrana getirecek özel bölüm bugünden itibaren TRT Çocuk ekranında olacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Aslan" Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2022 özel bölümüyle yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çizgi filmin karakteri Aslan'ın TEKNOFEST maceralarını ekrana getirecek özel bölüm bugünden itibaren TRT Çocuk ekranında olacak.

Bölümde, Aslan ve arkadaşları dünyada ilk kez düzenlenen "dikey roket iniş yarışması" için tasarladıkları roketle festivale katılacak.

Özel bölüm, 4 Eylül'e kadar TRT Çocuk ekranında olacak.

- Dikey inişli roketler yarışıyor

TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST 2022'deki "dikey inişli roket yarışması" için hazırlanacak. Dünyada ilk kez düzenlenen yarışma için bir roket tasarlayan Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST'in Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da yapılacağını öğrenerek yola çıkacak.

Geçen yıl TEKNOFEST eğitimlerine katılan kahramanlar yarışacakları roket için iş bölümü yapacak. Parçaların montajını Samsun'da yapmaya karar veren Aslan, Mehmet, Zeynep ve Eren'i büyük bir sürpriz bekleyecek.

Aslan ve arkadaşlarının eksik parçayı tamamlama ve heyecanlı yarış hikayesinin yer aldığı özel bölüm, festival boyunca TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Çocuk Teknofest aslan

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