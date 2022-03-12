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TRT'de Alişan'ın programında seccadede 'şeytan' arandı! 'Burada kasıt var…'

12.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Alişan ile Hayata Gülümse' programında, bir seccade motifinde 'şeytan' görüntüsü arandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' programında, bir seccade motifinde 'şeytan' görüntüsü arandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' programında, bir seccade motifinde 'şeytan' görüntüsü arandı. Ekrana verilen bir seccadenin motiflerini yorumlayan Prof. Dr. Ali Akpınar ile Alişan, bir motif için 'şeytan 'benzetmesi yaptı.

Birkaç farklı seccadedeki motiflerin şeytanı tasvir ettiğine ikna olan iki isim, motifleri yorumladı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar, "İslam'a göre manzara, deniz resminde sakınca yok ama hayvan ve insan gibi canlı resimlerini evlerimize asmaktan da uzak duracağız. Hele hele ibadet ettiğimiz yerlerde, halılarda olsun, seccadelerde olsun, elbiselerimizde olsun uzak duracağız. Şimdi seccadelere bunlar konuyor." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu ise Alişan, seccade üzerindeki motifi göstererek, "Bunu çok fazla seccadede görüyoruz ama buradan bakınca şeytan gibi. Bu baya iskelet gibi şeytan" dedi. İlahiyatçı Akpınar ise, "Böyle bir seccadede namaz kılmak caizdir ama mekruhtur. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Burada kasıt var. Müslümanlara nasıl sızabilir? Şeytan fitliyor birilerini. İnsanlar da şeytanın emrinde bunları yapıyorlar. Bunlar namazımızın sevabını azaltan şeylerdir." diye konuştu. Alişan'ın yorumu ise "Tehlikeli seccadeler" oldu.

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TRT 1 Alişan
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