TRT'den beklenmedik final kararı! O dizinin fişini çekti! 'Bu olmadı işte'

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Al Sancak ile ilgili final kararı alındığı açıklandı. İstenen reytinglere ulaşılamayan diziye 19. bölüm ile sezon finali yapılmıştı. Dizinin oyuncularından gelen açıklamalar doğrultusunda final iddiaları netlik kazandı.

Kadrosunda Uğur Güneş, Gülsim Ali ve Nebi Taştan gibi isimleri bulunduran Al Sancak dizisi, geçtiğimiz ay 19. bölüm ile sezon finali yapmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyadaki başarılarını konu alan Al Sancak, istenilen reyting oranlarına ulaşamamış ve sevilen için final iddiaları ortaya atılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün tüm dizi ekibine, diziye devam etmeme kararı alındığı iletildi.

Daha sonra dizinin oyuncularından Nebi Taştan'ın yaptığı paylaşım ile dizinin final yaptığı kesinleşmiş oldu.

Taştan dizinin final yaptığını açıkladığı paylaşımına 'Evet arkadaşlar. Al Sancak dizimiz final kararı almıştır. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz' notunu düştü.

Al Sancak'ın yerine hangi dizinin geleceği henüz netlik kazanmadı. Fakat TRT1'in yeni sezonda Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Ağlayan Gelin' dizini izleyiciyle buluşturacağı öğrenildi.





