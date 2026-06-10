TRT'den Dünya Kupası uyarısı! İşte güncel frekans bilgileri

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, dev turnuvanın Türkiye’deki resmi yayıncısı olan TRT, ekran başındaki izleyiciler için hayati bir duyuru yayınladı. Geçmiş yıllarda uluslararası telif hakları nedeniyle büyük spor organizasyonlarında yaşanan "ekran kararması" veya "şifreleme" gibi mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen kurum, futbolseverlerin karşılaşmaları sorunsuz takip edebilmesi için güncel uydu ayarlarını paylaştı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ VE KESİNTİSİZ OLACAK

TRT'den yapılan resmi açıklamada, 48 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği bu dev turnuvanın Türkiye sınırları içinde TRT 1 ve TRT Spor kanalları üzerinden tamamen şifresiz, net ve kesintisiz olarak izlenebileceği müjdelendi. Ancak bu konforu kesintisiz yaşayabilmek için evlerdeki uydu alıcılarının TRT’nin uluslararası yayın standartlarına uygun güncel parametrelerle güncellenmesi gerektiği hatırlatıldı.

KİMLERİN YENİDEN AYAR YAPMASINA GEREK YOK?

Açıklamada önemli bir detaya daha yer verildi. Daha önceki büyük uluslararası turnuvalarda (Avrupa Şampiyonaları veya Olimpiyatlar gibi) TRT'nin paylaştığı özel sinyal ve frekans ayarlarını halihazırda cihazlarına kaydetmiş olan futbolseverlerin, yeni bir işlem yapmasına veya ayarları kurcalamasına gerek bulunmuyor. Cihazları eski güncel ayarlarda olanlar doğrudan maç saatinde ekran başında yerini alabilecek.

İŞTE FREKANS BİLGİLERİ!

Sinyal sorunu yaşamak istemeyen izleyicilerin, dijital uydu alıcılarının "Manuel Kanal Arama" menüsüne girerek aşağıdaki değerleri manuel olarak tanımlaması gerekiyor:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4