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TRT'den Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizilerin için final kararı!

07.12.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' ile 'Dünya Hali' dizileri için final kararı alındı.

TRT'den Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizilerin için final kararı!

TRT1'den dizi severleri üzecek haberler geldi. Kurum, reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan iki dizinin fişini çekti ve 'Kıbrıs'ta Zafere Doğru' ve 'Dünya Hali' için final kararı alındı.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 31. BÖLÜMDE SONA ERECEK

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi. Sevilen dizi, bu hafta 17. bölümü ile seyirciyle buluştu.

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DÜNYA HALİ İSE 20. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönettiği Dünya Hali, düşük reytingler nedeniyle 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edecek. 15 Aralık tarihinde dizi son kez ekrana gelecek.

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TRT 1
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