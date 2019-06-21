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TRT'den yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni bilgi yarışması "3’te 3 Bir Zamanlar" ile TRT'de izleyiciyle buluşacak. Emre Altuğ’un sunacağı "3’te 3 Bir Zamanlar" yarışması, 26 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1’de ekran macerasına başlayacak.

TRT'den yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

"Ahh, nerede o eski zamanlar…" hepimiz zaman zaman bu cümleyi kuruyor, geçmişte yaşadığımız güzellikleri özlemle anıyoruz… O eski zamanlar; kimimiz için sobanın üzerindeki kestane, kimimiz için gazete kuponuyla alınan eşantiyon, kimimiz için televizyon izlemeye gelen misafir, kimimiz için sokakta saklambaç oynamak anlamına geliyor…

İşte son yılların en sıcak, en samimi yarışması; 3’te 3 Bir Zamanlar tam da bu özleminizi dindirmek üzere geliyor. Türk televizyonlarının en eğlenceli bilgi yarışması olan 3’te 3 Bir Zamanlar, rengârenk konu ve konuklarıyla vazgeçemeyeceğiniz bir program olacak.

Sanat, siyaset ve spor dünyasından ünlü konukların “Danışman” olarak yer alarak, yarışmacılara destek olacakları 3’te 3 Bir Zamanlar’ı, Başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ sunacak. 3’te 3 Bir Zamanlar’da, yarışmacılara kimi zaman nostalji yaşayacağımız, kimi zaman unuttuğumuz değerlerimizi hatırlayacağımız sorular sorulacak.

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Kurallarını 3’te 3 Tarih yarışmasından hatırladığımız 3’te 3 Bir Zamanlar’da yarışmacıların ödül kazanmak için yapmaları gereken tek şey 3 soruya üst üste doğru cevap vererek 3’te 3 yapmak. Yarışmacılar, herhangi bir seviyede 3’te 3 yaparak son doğru cevapladıkları sorunun miktarını garantilerken, onlara bu yolculukta koruma hakları ve konuk jokerleri yardımcı oluyor. 15. soruya ulaşıp doğru cevaplamayı başaran yarışmacıyı ise tam 1 milyon lira bekliyor.

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"3’te 3 Bir Zamanlar" 26 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1’de.

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TRT Emre Altuğ yarışma

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