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TRT dizilerinin oyuncularından depremzedelere ziyaret

28.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TRT dizilerinin oyuncuları, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ziyarette bulundu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Sobacı'ya Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, oyuncularından Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi; Al Sancak dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncularından Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ile sunucu Pelin Çift eşlik etti.

Sobacı ve dizi oyuncuları 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent'e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin itfaiye er ve aileleriyle de bir araya gelen TRT ekibi, Milli Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesini de ziyaret etti.

"ÇALIŞMALARIMIZI DEPREM BÖLGESİNDE FARKLI İLLERİMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Genel Müdür Sobacı, ziyaretlerinin temel amacının depremzedelerin, afetin yarattığı tedirginlikten sıyrılmalarına katkı sağlamak ve onları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirmek olduğunu aktararak, oyuncuların çocuklar ve aileleriyle buluşmalarında duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Depremzedelerle bir araya gelmenin, oyuncular için de önemli bir an olduğunu düşündüğünü kaydeden Sobacı, "Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikayelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikayesini getiren oyuncularla, depremzede vatandaşlarımızı, milletimizin kendisini buluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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