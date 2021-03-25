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TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak? İşte Barbaros dizisinin oyuncuları

25.03.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’de yayınlanmaya hazırlanan Barbaros dizisi heyecanla bekleniyor. Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatına yer verilecek olan Barbaros dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu. Başrolde Engin Altan Düzyatan’ın oynayacağı Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, ayrıntılar…

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak? İşte Barbaros dizisinin oyuncuları

ES Yapım imzalı TRT’de yayınlanacak olan Barbaros dizisinin fragmanının ardından, dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Başrolde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin oynacağı ifade edilen Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı konu alınacak. Peki, TRT’nin Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dönem dizisi türündeki Barbaros dizisinin yapımını ES Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınacak olan Barbaros dizisinin fragmanında ise yakında başlayacağı bilgisi yer alıyor.

BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barbaros dizisinde Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Derya’sı olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı, denizdeki serüveni ve mücadelesi konu alınacak.

BARBAROS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Cast çalışmalarının devam aldığı ifade edilen Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Engin Altan Düzyatan- Barbaros Hayrettin Paşa,
Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis,
Çağatay Ulusoy- Oruç Reis,
Belçim Bilgin


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TRT 1
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